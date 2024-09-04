ХК «Юнисон-Москва» проиграл «Ижстали» в первом матче нового сезона ВХЛ

В первом матче нового сезона ВХЛ игра команд «Юнисон-Москва» и «Ижсталь» завершилась победой ижевских хоккеистов со счетом 3:0, сообщил udm-info.ru.

Первую шайбу забили на 23-й минуте матча. Главный тренер ижевской команды Андрей Шефер остался доволен результатом игры. Спортсменов он назвал зверями, которые смогли воссоединиться на хоккейном поле.

«Лавка живая, друг за друга бились, кусались, шайбу ловили. Просто звери! Молодчики!!!» — отметил тренер Шефер.

Тренер отметил, что московские соперники — это молодая команда, члены которой ведут себя еще максимально нагло. Подобное поведение свойственно всем, кто только начинает путь хоккеистов. Выиграть матч в таких условиях было особенно приятно.

Тренер ХК «Юнисон-Москва» поздравил всех болельщиков с открытием сезона. Он предполагает, что волнения от старта чемпионата отразились на игре его подопечных. Спикер выразил уверенность, что в последующих играх москвичи покажут более высокий результат. Помехой также стали неожиданные технические изменения в команде.

Ранее сообщалось, что 4 сентября звезды мирового хоккея собирались участвовать в гала-матче под знаменем бренда «Сделано в России».