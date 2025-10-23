«Хочет покоя и статуса»: что особенно в тюменской квартире за 150 млн руб.

Риэлтор Андрей Белоусов рассказал об особенностях квартир Тюмени, которые выставлены на продажу по высокой стоимости, сообщил nashgorod.ru.

По информации издания, в городе выставлена на продажу квартира за 150 млн руб. Интерьер помещений позволяет гостям почувствовать себя в прошлом веке: массивные кресла с бархатной обивкой, огромный диван цвета шампанского и громоздкий стол.

«Покупают такие квартиры в основном зрелые люди. Те, кто заработал, хочет покоя и статуса. Молодежь в такие интерьеры не идет, даже если есть деньги. Слишком тяжело психологически жить среди этого золота и дерева. Но вот для семьи, где ценят „классический уют“, да еще и привыкли принимать гостей — самое то», — отметил в беседе с «Нашим городом» риэлтор Андрей Белоусов.

По данным издания, еще одна элитная недвижимость — семикомнатная квартира, которая отличается преобладанием золотого цвета в интерьере: держатели для туалетной бумаги тоже золотые. В квартире есть барная стойка, белые фасады, вытяжка в форме купола, фрески. На мраморной столешнице стоит чайник с накипью, а возле холодильника — пластиковое ведро, которые будто придают помещениям особенную деталь.

«Это не для понтов, это для тех, кто устал от гонки», — говорит Белоусов.

По информации издания, пятикомнатная квартира в ЖК Тюмени стоимостью 75 млн руб. отличается минималистичным дизайном: светло-бежевые стены, огромная кровать, шелковые шторы, зеркала и подвесные лампы.

«Семья, которая сюда заедет, должна быть спокойной, без детей, которые рисуют на стенах. Все сделано под сохранность. Тут нельзя жить в ритме „пицца и сериал“ — только костюм, белая рубашка и ужин из фарфора», — считает риэлтор.

По информации издания, интерьер ванной комнаты в апартаментах стоимостью более 69 млн руб. выполнен в формате художественной инсталляции. Настенная роспись с обнаженными натурами сочетается с изображениями охотничьих трофеев, создавая сложную художественную аллегорию.

«Интерьер такой квартиры — не для скромных натур», — прокомментировал риэлтор Андрей Белоусов.

