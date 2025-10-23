Минимизировать риски при покупке жилья можно при помощи выписки из ЕГРН и страховки

Юрист по гражданским делам Анна Смирнова рассказала, как можно минимизировать риски при покупке жилья, сообщил muksun.fm.

Эксперт рекомендует потенциальным покупателям встречаться с продавцами лично. Не стоит поручать это дело посредникам. Важно оценить состояние собственника недвижимости: как он ведет себя, логично ли структурирует мысли, понимает суть сделки. Насторожиться стоит, если на встречу приходит одинокий пожилой человек, который нервничает или спешит.

По мнению эксперта, необходимо также заказать выписку из ЕГРН о текущем состоянии и об истории перехода прав.

«Отмечается, что если жилье приобрели несколько месяцев назад, то это повод для более серьезной проверки. Кроме того, необходимо, чтобы сделка была заверена у надежного нотариуса», — сообщил muksun.fm.

Юрист Смирнова советует фиксировать момент подписи документов. Видеозаписи в случае необходимости могут подтвердить, что собственник подписывал документы добровольно и адекватно. Можно также застраховать риски утраты права собственности. Если сделка купли-продажи по каким-либо причинам будет признана недействительной через суд, полис покроет убытки. Эксперт отметила, что тщательно стоит проверить все документы, если собственник предлагает цену ниже рыночной.

Ранее сообщалось, что экс-мэр Плеса Шевцов* оформил на родных две трети городской недвижимости.

*Физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.