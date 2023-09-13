«Хочет убивать украинцев»: Экс-советник Кучмы рассказал, почему Зеленский не хочет мира

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на авторском YouTube-канале высказал мнение, почему действующему президенту Владимиру Зеленскому выгодно, чтобы продолжались военные действия, пишет агентство «РИА Новости».

«Путин говорит, давайте начинать переговоры, то есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня, то есть он хочет убивать украинцев дальше», — отметил эксперт Олег Соскин.

В последнее время президент России на разных мероприятиях заявляет, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом. Обсуждения путей завершения вооруженного конфликта начнутся сразу после того, как Киев заявит о готовности. Из недавних заявлений Владимира Путина можно назвать его выступление на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Эксперт Олег Соскин высказал мнение, что раз Владимир Путин готов к переговорам, а Киев игнорирует, значит Владимиру Зеленскому просто выгодно, чтобы военные действия продолжались.

В первую очередь – это коррупционная составляющая. Пока идет СВО мировое сообщество передает Киеву деньги, а президент самостоятельно их распределяет.

Вторая причина – пока идет СВО, Владимир Зеленский может переносить президентские выборы, убеждая всех, что переживает из-за безопасности населения. На самом деле таким способом он сможет и дальше занимать пост президента.