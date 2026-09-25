Бутылка пива вечером опаснее водки по праздникам: нарколог объяснил

Бутылка пива каждый вечер может быть опаснее, чем редкие застолья с водкой. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Врач уверен: оценивать вред алкоголя по градусам — ошибка. Куда важнее, как часто человек пьет. Ежедневный ритуал опаснее, потому что спиртное незаметно становится привычным способом расслабиться. В этом смысле пиво после работы коварнее, чем крепкие напитки по праздникам.

Отдельная проблема — отношение к пиву как к чему-то безобидному. Рудковский называет это ловушкой: мысль «я же не алкоголик, я только пиво пью» мешает вовремя заметить зависимость. Тревожный сигнал — когда алкоголь превращается в обязательную часть вечера, а без него день кажется испорченным. Нарколог советует не обманываться крепостью и следить за регулярностью.

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