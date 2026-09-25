Более 70% москвичек готовы содержать мужчину в трудный период

Женщины в России издавна славятся широтой души и умением поддержать своего мужчину в трудную минуту, и, судя по данным свежих исследований, эта тенденция никуда не исчезла. Согласно опросу, более 70% москвичек готовы содержать партнера в непростой период его жизни. Однако за этой готовностью скрывается тонкая грань: где заканчивается поддержка и начинается поощрение иждивенчества? Психологи предупреждают, что помочь можно по-разному, и не всякая помощь идет на пользу отношениям.

Женщины в России издавна славятся широтой души и умением поддержать своего мужчину в трудную минуту, и, судя по данным свежих исследований, эта тенденция никуда не исчезла. Согласно опросу, более 70% москвичек готовы содержать партнера в непростой период его жизни. Однако за этой готовностью скрывается тонкая грань: где заканчивается поддержка и начинается поощрение иждивенчества? Психологи предупреждают, что помочь можно по-разному, и не всякая помощь идет на пользу отношениям.

Как выяснилось, женщины готовы на многое ради любимого. Из 72% опрошенных 41% готовы взять на себя расходы, если мужчина при этом активно пытается решить свои проблемы, 20% — если отношения серьезные, а 11% могут временно обеспечивать партнера без дополнительных условий. Более половины жительниц столицы признались, что уже имели подобный опыт. Ради финансовой поддержки мужчины 42% отказывались от отпуска и поездок, каждая третья переставала ходить по ресторанам и чаще готовила дома, каждая третья на время отказывалась от подарков и цветов, 30% откладывали покупку новой одежды и обуви, четверть урезала расходы на косметологию и салоны, а 21% экономили на развлечениях. При этом лишь 28% москвичек не согласны обеспечивать партнеров: 16% считают, что мужчина должен справиться сам, а 12% готовы поддержать только морально. Самыми популярными фразами поддержки стали «Я верю в тебя» (43%) и «Это временно, все изменится» (40%).

Однако психолог Лариса Никитина в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» предупреждает: прежде чем помогать, важно понять, о какой ситуации идет речь. Речь должна идти исключительно о долгосрочных отношениях, а не о паре, которая недавно познакомилась и где мужчина почти сразу просит поддержки. Эксперт выделяет три ситуации, когда помощь уместна. Первая — долгие семейные отношения, например, супруги растят троих детей, и муж временно остался без работы. Вторая — болезнь мужчины. Третья — временная жертва карьерой ради реализации партнерши. Но если мужчина воспринимает женщину потребительски, рассуждая «она богатая, зачем мне работать», или просто лежит на диване, играет в танки и смотрит телевизор вместо поиска работы, — это совсем другая история, и поддержка здесь лишь усугубит проблему.

Особую опасность таит ситуация, когда женщина сама сначала просит мужа побыть домохозяйкой, а затем начинает терять к нему уважение. «Проходит месяц, она произносит: у меня муж неудачник, он ничего не делает, печет пироги, а меня это бесит. Ей говорят: ну ты же сама этого хотела. А она: я хочу видеть рядом с собой успешного мужчину», — описывает замкнутый круг психолог. По ее словам, женщина радуется чистоте в доме и борщу, но уважение к партнеру уходит, потому что мужчина ассоциируется с добытчиком. Использовать его так постоянно нельзя — это разрушает отношения изнутри.

Итог, к которому подводит эксперт, прост: мужчины тоже страдают депрессией, выгорают, болеют — это жизнь. Семья и партнерство — не игра в одни ворота, где один должен, а другой только принимает. В партнерстве каждый делает все по своим возможностям. Важно уважать состояние другого, слышать его и видеть, а не только требовать. Это не потребительское отношение, а зрелый подход. Главное, чтобы мужчина не перешел к тунеядству, а женщина не потеряла уважение к тому, кого выбрала. Поддержка — это не про деньги, а про веру в человека и готовность пройти сложный период вместе, сохранив достоинство обоих.

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