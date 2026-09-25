Новый сезон проекта Главархива: московские школьники займутся историей Русского географического общества

В Москве стартует четвертый сезон просветительского проекта, в рамках которого учащиеся 8–11-х классов и студенты колледжей погрузятся в изучение истории Русского географического общества и биографий выдающихся отечественных исследователей. Кроме того, молодые участники окажут практическую помощь специалистам, подготовив обоснования для признания части архивных документов уникальными. Об этом сообщает Gazetametro.ru .

О том, что новый этап инициативы открывается, сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова. Она напомнила, что проект был задуман в 2023 году, чтобы дать школьникам возможность углубленно изучать историю и пробовать силы в исследовательской работе. По словам Раковой, финалисты получат доступ к оригиналам особо ценных бумаг, связанных с именами Петра Семенова-Тян-Шанского, Ивана Крузенштерна, Фердинанда Врангеля и Николая Пржевальского. За время существования проекта к нему присоединились более 4,5 тыс. молодых москвичей, а 47 дел, которые они изучили, уже включены в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.

Начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко уточнил, что за три предыдущих сезона свыше 200 финалистов смогли примерить на себя роль исследователей-архивистов. Четвертый сезон предоставит им доступ к редчайшим материалам Русского географического общества. «Под кураторством специалистов Главархива ребята не только расширят кругозор, но и выполнят практическую работу: подготовят профессиональные обоснования для включения ценных документов в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы, – отметил Онопенко. – По завершении четвертого сезона все документы, признанные уникальными, будут доступны онлайн каждому, кто хочет глубже узнать историю страны. Это станет частью системной работы Главархива по сохранению и оцифровке документального наследия, а также внедрению современных цифровых инструментов, включая технологии искусственного интеллекта, для более удобного поиска и изучения архивных материалов».

Участники прошлых сезонов делятся яркими впечатлениями. Елизавета Попова, победившая в конкурсе Главархива в 2026 году, призналась, что благодаря проекту «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» она смогла прикоснуться не только к истории летчицы Полины Денисовны Осипенко, но и к целому пласту документального наследия. «Мне удалось проанализировать архивные документы, познакомиться с историей авиации, побывать на экскурсии в Главархиве, а также выступить перед аудиторией со своим рассказом», – поделилась Елизавета. Другая победительница, Лиана Яхьяева, отметила, что смогла узнать больше о Наталье Ковшовой – ее судьбе, мужестве и подвиге. По ее словам, конкурс помог «по-новому взглянуть на историю и почувствовать связь с событиями прошлого».

Таким образом, проект не только знакомит молодежь с историей страны, но и позволяет ей внести реальный вклад в сохранение документального наследия. Благодаря работе школьников и студентов уникальные материалы становятся доступными для широкой аудитории, а сама инициатива превращается в важный инструмент популяризации истории и архивного дела.

Ранее сообщалось, что фотовыставка откроется в галерее «Дом Озерова» в Коломне.