Путин высказался о переговорах США и Китая

Россия приветствует переговоры между США и Китаем и все позитивные договоренности, достигнутые двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что любые позитивные договоренности между Китаем и Соединенными Штатами заслуживают поддержки. По его словам, США и КНР — крупнейшие экономики мира, и их решения влияют на всю планету, включая Россию. Поэтому Москва внимательно следит за диалогом двух держав и приветствует его.

Таким образом, Путин дал понять: Россия заинтересована в стабильных отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Ранее Трамп заявил, что поедет на саммит АТЭС в Китай.