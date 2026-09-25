Путин высказался о переговорах США и Китая
Путин заявил, что Россия приветствует переговоры США и Китая
Фото: [Медиасток.рф]
Россия приветствует переговоры между США и Китаем и все позитивные договоренности, достигнутые двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства отметил, что любые позитивные договоренности между Китаем и Соединенными Штатами заслуживают поддержки. По его словам, США и КНР — крупнейшие экономики мира, и их решения влияют на всю планету, включая Россию. Поэтому Москва внимательно следит за диалогом двух держав и приветствует его.
Таким образом, Путин дал понять: Россия заинтересована в стабильных отношениях между Вашингтоном и Пекином.
Ранее Трамп заявил, что поедет на саммит АТЭС в Китай.