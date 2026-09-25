Трамп позвал Зеленского в Москву: Киев ответил

Президент США Дональд Трамп вновь призвал Владимира Зеленского поехать в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, американский лидер сделал это предложение на этой неделе, несмотря на то, что украинский президент неоднократно отказывался от подобных идей в прошлом. Зеленский и на этот раз отклонил приглашение. Более того, по словам источников, просьба Трампа вызвала у него недовольство.

Таким образом, попытка Вашингтона подтолкнуть Киев к прямому диалогу с Москвой снова натолкнулась на отказ. Зеленский, судя по всему, не готов садиться за стол переговоров на российской территории.

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