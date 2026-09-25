Медведи атакуют регионы России: в Красноярском крае возбудили дело из-за гибели людей

Осень 2026 года стала периодом небывалого нашествия бурых медведей на населенные пункты Сибири и других регионов России. Хищники, потерявшие страх перед человеком, все чаще выходят к жилью и нападают на людей. Только за сентябрь зафиксирована целая серия трагических случаев, каждый из которых мог бы стать сюжетом фильма ужасов. В Бурятии 7 сентября медведь напал на 56-летнего мужчину, который провожал жену на остановку и заглянул в лес проверить скот. Местные жители пытались отогнать зверя ружьями, но хищник успел нанести смертельные травмы головы. Через два дня, 9 сентября, в том же регионе медведь разорвал 61-летнего туриста, отправившегося в одиночный поход. Его искали десятки человек с вертолетом, беспилотниками и катером, но нашли лишь тело с характерными ранами.

География трагедий расширялась с пугающей скоростью. В Красноярском крае 11 сентября медведь убил 40-летнего вахтовика, шедшего через лес к приятелю. Сопровождавший его коллега чудом спасся. Еще через пять дней, 16 сентября, хищник вытащил из окна дома и разорвал жительницу деревни Верхний Кебеж. Соседка погибшей рассказала, что медведь целенаправленно атаковал женщину, проигнорировав свиней и коров на подворье. В ночь на 19 сентября на Камчатке медведь сломал металлический забор, проник на территорию предприятия и загрыз сторожа. Собаки не смогли остановить хищника, а второй охранник уцелел лишь потому, что остался в сторожке. В Томской области 20 сентября нашли растерзанные тела двух мужчин, искавших потерявшуюся корову. А 22 сентября в Туве медведь напал на туриста из Москвы — 62-летнего хоккейного тренера Александра Кузьменко, отца известного игрока НХЛ Андрея Кузьменко. Мужчина скончался в больнице. Спустя день, 23 сентября, в Енисейском округе медведь убил 39-летнего охранника лесозаготовительной техники, а в Вологодской области — 73-летнего мужчину. В хакасской Абазе медведи буквально взяли город в заложники: каждую ночь полицейские отстреливают хищников на улицах и в огородах.

Почему же медведи так массово идут к людям? Эксперты называют несколько причин. Зоолог Владимир Ефременко в беседе с интернет-изданием «Ямал-медиа» объясняет: лето выдалось голодным — шишек и ягод мало, а отстрел практически прекратился, потому что охотников становится все меньше. Лицензия стоит около 18 тыс. рублей, разрешение дают лишь на месяц, а не на сезон, и расходы не окупаются. Почти исчезли мастера, которым раньше сдавали мех, лапы и желчь, что лишало охотников дополнительного заработка. В результате голодные медведи выходят к жилью в поисках пропитания. Эксперт по выживанию Михаил Ярин добавляет: хищника может привлечь запах еды или бытовых отходов. «Очень сложно объяснить, почему медведь напал именно на человека, потому что психология его непонятна. Может быть, в доме пахло свежеприготовленной едой, а курицу надо ловить?» — рассуждает он. При этом отстреливать медведей возле населенных пунктов запрещено — это допустимо, только если зверь уже нападает.

Регионы реагируют на нашествие по-разному. В Иркутской области отменили дни здоровья на природе и ввели режим повышенной готовности. В Бурятии, Лангепасе и Междуреченске людей призывают не носить конфеты на кладбища, так как хищники приходят к могилам за едой. В отдельных населенных пунктах Приангарья, Камчатки и Алтая введен комендантский час. В Дивногорске Красноярского края для борьбы с медведями привлекают спецназ, наблюдение ведут с дронов и тепловизоров. Введены выплаты за добычу опасных хищников: в Красноярском крае — 36,5 тыс.₽, в Башкирии — 50 тыс.₽, в Бурятии — 15 тыс.₽ за медведя, представляющего угрозу, и 6 тыс.₽ в рамках охоты, на Камчатке — 7 тыс.₽, в Якутии — 11,5 тыс.₽. В Бурятии некоторые школы перешли на дистанционное обучение, а в Забайкалье остановили экскурсии по экотропам. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»: должностные лица, несмотря на многочисленные предупреждения, не приняли мер по регулированию численности хищников.

Адвокат Микаэль Дубухов отмечает, что ответственность за подобные ситуации должны нести органы власти, отвечающие за охрану природных ресурсов и надзор в сфере природопользования. Максимальное наказание по статье 293 — до пяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности. Для предотвращения трагедий, по его мнению, необходимо информировать население о правилах поведения в местах обитания диких животных, организовывать мобильные группы для оперативного реагирования, вести мониторинг перемещения зверей и при необходимости регулировать их численность. Спасатель Александр Проценко советует при встрече с медведем немедленно звонить по номеру 112, пытаться спугнуть животное шумовыми гранатами, звуковыми средствами или химическими составами. Можно громко включить музыку, сработать автомобильной сигнализацией или забаррикадироваться в доме. Если человек живет на территории, где медведи выходят к людям, стоит заранее купить защитные средства — они продаются на маркетплейсах и в охотничьих магазинах.

Итог, к которому подводят эксперты, неутешителен: зимой число медведей-шатунов может увеличиться. Проблемы в охотничьей отрасли, дефицит кормовой базы и запрет на отстрел возле населенных пунктов создают условия для новой волны нападений. Решением могли бы стать заготовки кедрового ореха, упрощение процедуры отстрела, увеличение выплат и новые стимулы для охотников. Но пока ситуация развивается по тревожному сценарию: голодные хищники все чаще воспринимают человека как добычу или конкурента, а регионы вынуждены вводить комендантский час и привлекать спецназ. Эта осень показала, что конфликт между человеком и дикой природой достиг критической точки, и без системных мер он будет только нарастать.

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