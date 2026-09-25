Ученые нашли способ остановить метастазы рака кишечника

Пища с высоким содержанием жиров может запускать в раковых клетках механизм, который помогает им распространяться из кишечника в другие органы. Об этом сообщает журнал Science.

Ученые Массачусетского технологического института выяснили, что в центре этого механизма находится белок YAP1. В норме он участвует в восстановлении кишечника после повреждений. Однако раковые клетки научились использовать эту способность для своего роста и распространения. Эксперименты на мышах показали: жирная пища усиливает активность YAP1. Такой рацион повышает образование особых жировых молекул — церамидов. Они активируют YAP1, после чего опухолевые клетки легче покидают первичную опухоль и образуют метастазы. При раке кишечника они чаще всего появляются в печени.

Когда ученые блокировали YAP1 или образование церамидов, количество метастазов в печени у мышей заметно снижалось. Анализ данных людей с колоректальным раком показал похожую картину: YAP1 был активнее в метастатических клетках, а высокая активность связанных с ним генов — с более низкой выживаемостью. Теперь исследователи планируют разработать препараты, которые смогут блокировать образование церамидов и мешать раковым клеткам распространяться по организму. Это открытие может стать основой для новых методов лечения, которые не дадут опухоли выйти за пределы кишечника.

Ранее стало известно, что жирная пища может ударить по зрению.