Хоккеист Овечкин рассказал о размере заработной платы

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал «Матч ТВ», что в рамках заключенного с клубом контракта обязуется отчислять на налоги не менее половины заработанной суммы.

«Матч ТВ» собрал информацию из открытых источников, чтобы определить примерный доход спортсмена. Начиная с 2005 года, Александр Овечкин заработал 138,2 млн руб. После получения подписного бонуса совокупный доход легенды хоккея достиг 144,2 млн руб. Сумма бонуса составила 6 млн руб. Александр Овечкин прокомментировал, насколько данная информация соответствует действительности.

«Вы не забывайте, что не меньше половины заработанных денег у меня забирают на налоги. То, что про меня пишут, все время делите на два», — сказал Овечкин «Матч ТВ».

В 2024 году, согласно данным «Матч ТВ», у спортсмена есть все шансы лидировать в рейтинге самых высокооплачиваемых хоккеистов. В контракте указано, что заработная плата Овечкина достигает 5 млн руб. Общий доход ориентировочно составит 149,2 млн руб.

Ранее сообщалось, что в августе 2024 года в Подмосковье в 6-й раз прошел Кубок Александра Овечкина.