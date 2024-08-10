Губернатор Андрей Воробьев: в Подмосковье в 6-й раз прошел Кубок Александра Овечкина

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил ставший уже традиционным детско-юношеский турнир по хоккею на Кубок Александра Овечкина. Напоминаем, что идея ежегодно проводить в регионе данный турнир принадлежит как раз главе региона.

В день финала в Мытищах состоялся и гала-матч легенд хоккея, посмотреть который пришли порядка 6 000 зрителей. Андрей Воробьев перед началом игры сделал символическое вбрасывание вместе с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, выдающимися хоккеистами Вячеславом Фетисовым и Александром Овечкиным.

«Я хочу пожелать всем нашим детям, чтобы они занимались спортом, который помогает формировать характер. Мои слова благодарности Александру Овечкину за то, что 6-й раз в Подмосковье проводится такое соревнование, ставшее традиционным. Хочу также сказать спасибо Вячеславу Александровичу Фетисову, всем нашим ветеранам», — сказал Андрей Воробьев.

Кубок Овечкина за свою 6-летнюю историю стал не только визитной карточкой Подмосковья, но и приобрел международный статус. По количеству участников, географии команд и уровню организации он является одним из лучших детских турниров в России. Соревнования проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

В этом году турнир собрал 16 команд, в которых играют ребята не старше 12 лет. В финале встретились «Красная машина Юниор» из Красногорска и «Спартак» из Москвы. Победу одержала команда из Москвы и впервые стала обладателем Кубка Овечкина.

На Кубке прошел также киберспортивный турнир. Финальная часть состояла из двух этапов: Liga Pro Major (в нем играли профессионалы) и Ovi Cyber Cup (с участием любителей виртуального хоккея). Общий призовой фонд составил 2,2 млн рублей.