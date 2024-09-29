Хоккеист Панарин заявил, что дал безответственное интервью с критикой властей РФ
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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина» признался, что давал безответственные интервью с комментариями на политические темы.
Хоккеист поделился предположениями, почему так происходило. Он не разбирался в политике. Артемий Панарин посвятил свою трудовую деятельность хоккею. Занятия спортом отнимают большую часть времени, поэтому разбираться в тонкостях политики ему было некогда. Теперь он осознает, какую ответственность несет, делая любые публичные заявления.
«Мнение по политическим вопросам может быть — на кухне говори его», — отметил хоккеист.
Хоккеист Панарин неоднократно давал провокационные интервью. Он рассказывал, что надо различать понятия «родины» и «государства». Спортсмен отмечал, что любит родину. Однако к своему государству имеет ряд претензий, ответить на которые могут недобропорядочные политики и депутаты.
Ранее сообщалось, что суд в Москве подробно разъяснил покинувшему Россию певцу Макаревичу*, за что тот признан иноагентом.
* — признан Минюстом РФ иноагентом.