Пиво не предлагать: в Лужецком монастыре испанских слизней ловят на собственный квас

В Лужецком монастыре нашли эффективный способ борьбы с испанскими слизнями, которые на протяжении нескольких лет наносят серьезный ущерб монастырскому саду. Вместо традиционного пива, которое обычно рекомендуют использовать как приманку, насельники применили собственный квас — и результат не заставил себя ждать. За одну ночь емкости с напитком наполнились вредителями до краев, сообщил REGIONS.

Сад при монастыре восстанавливают более 30 лет усилиями братии, прихожан и паломников. Однако несколько лет назад на территорию проникли испанские слизни, которые быстро размножились и принялись уничтожать посадки. Опробованные средства не давали устойчивого результата. Единственным относительно действенным методом оставался ручной сбор, но он требовал огромных трудозатрат и не решал проблему полностью.

Один из посетителей монастыря порекомендовал вкопать в землю глубокие емкости, налить в них на ночь пиво и утром просто собрать слизней, заползших внутрь. Однако у монахов возникла дилемма: просьба приобрести алкоголь могла стать соблазном для прихожан или сотрудников. Выход нашли неожиданный — использовать лужецкий монастырский квас, который варят из натуральных продуктов по технологии, отчасти схожей с пивной.

Емкости вкопали в саду, залили квасом и оставили до утра. Эксперимент превзошел все ожидания: ловушки оказались заполнены слизнями до краев. Квас показал себя не хуже пива, при этом не вызывал вопросов и соблазнов. Теперь в монастыре рекомендуют этот способ всем, кто столкнулся с нашествием испанских слизней.

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