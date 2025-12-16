Холодно и темно: что происходит в поселках Кузбасса

Глава Новокузнецкого муниципального округа в своем телеграм-канале проинформировал, что на территории нескольких поселков отсутствует электроэнергия, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Глава призвал местных жителей не паниковать. Энергетики проинформированы о проблеме. Они прикладывают усилия для скорейшего восстановления электроснабжения населенных пунктов. Аварийное отключение, по данным специалистов, связано с повреждениями на высоковольтной линии.

Глава написал, по каким номерам телефонов можно обращаться в случае экстренной ситуации. Он поблагодарил жителей за терпение и ожидание.

«Все службы действуют оперативно, ситуация находится под постоянным контролем администрации округа», — указано в сообщении.

Глава рассказал, что жители еще одного поселка столкнулись с отсутствием тепла в своих домах. Причина — ремонтные работы, которые проводят на теплотрассе. На их время котельную вынуждены отключать. Работы находятся на контроле. Специалисты заинтересованы в том, чтобы как можно скорее выполнить поставленные задачи и вернуть жителям тепло.

Ранее сообщалось, что после отсутствия света в кузбасском городе губернатор региона отстранил от занимаемой должности главу департамента электроэнергетики.