Сон нагишом помогает выспаться: кому нужно ложиться в кровать без одежды, а кому нельзя

Сон без одежды может помочь быстрее заснуть и реже просыпаться ночью, но только при подходящей температуре в спальне. Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Кузьмина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, что произойдет с телом за ночь без пижамы и кому такая привычка противопоказана.

Перед засыпанием температура внутренних органов естественным образом снижается примерно на один градус. Это служит для организма сигналом к переходу в сон. Слишком теплая или тесная одежда способна мешать отдаче тепла, вызывать перегрев и делать отдых более поверхностным.

«Сон без одежды может облегчить этот процесс, если в помещении поддерживается оптимальный микроклимат», — объяснила Кузьмина.

Когда человеку не жарко и не холодно, он может быстрее уснуть. Кроме того, снижается риск ночных пробуждений, вызванных перегревом. Однако сама по себе привычка спать нагишом не лечит бессонницу: гораздо важнее соблюдать режим, убирать яркие экраны перед сном и обеспечить тишину, отметила врач.

Отсутствие одежды также улучшает вентиляцию кожи и уменьшает скопление влаги в местах трения. Это особенно актуально для людей с повышенным потоотделением. Но заметного омолаживающего или лечебного эффекта ждать не стоит.

«Важнее регулярно менять постельное белье, соблюдать личную гигиену и выбирать ткани, хорошо пропускающие воздух», — подчеркнула терапевт.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Как добавила доктор, оптимальной для спальни считается температура около 17–19 градусов при влажности 40–60%. Если в комнате холоднее, сон без одежды может заставить организм тратить силы на согревание. В результате появляются мышечное напряжение, частые пробуждения и чувство разбитости утром.

От привычки спать нагишом лучше отказаться людям, которые постоянно мерзнут, имеют нарушения периферического кровообращения, выраженный гипотиреоз, некоторые неврологические болезни или обострение кожных заболеваний. Не стоит спать без одежды и при лихорадке или остром воспалительном процессе, пояснила эксперт.

По словам Кузьминой, переходить на сон нагишом только ради предполагаемой пользы не нужно. Свободная пижама из натуральной ткани практически не мешает терморегуляции. Поэтому главный ориентир — не мода, а личный комфорт: ночью телу не должно быть ни жарко, ни холодно.

Если человек регулярно ложится поздно и с трудом просыпается утром, проблема может быть не в отсутствии дисциплины, а в сбитом биологическом ритме. Заслуженный врач РФ, руководитель Центра медицины сна Роман Бузунов рассказал, почему «совам» сложно заставить себя лечь раньше и как постепенно перестроить режим.