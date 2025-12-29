«Хорошо зарабатывают, но негде получить удовольствие»: отсутствие развлечений на севере заставляет мужчин искать любовь

Аналитики популярного сервиса для знакомств Mamba пришли к мнению, что жители северных городов (Тюмени, Сургута и Перми) чаще других в РФ ищут на сайтах знакомств серьезные отношения. Психолог Ольга Игнатова пояснила причины подобной тенденции, сообщил muksun.fm.

Эксперт уверена, что мужчины сталкиваются с отсутствием развитой культурной жизни в их городах. Они хорошо зарабатывают и могут позволить себе тратить деньги. Однако в родных городах им негде получить удовольствие.

«В Тюмени, в Сургуте достаточно высокий уровень жизни, по сравнению с Центральной Россией, если мы не берем какие-то крупные города — Москву, Петербург, но культурная жизнь в этих городах достаточно бедная, и делать людям в принципе нечего — получать гормоны счастья, развлечения», — пояснила психолог в беседе с Муксун.fm.

Психолог считает, что поход на свидание поднимает настроение и приносит удовольствие. Стремление северян к долгосрочным отношениям, по мнению эксперта, также обусловлено отсутствием развитой культурной и развлекательной жизни в городах.

Психолог отметила, что у людей часто просто не остается других вариантов занять себя, кроме как провести время со своей партнершей. При этом, по словам психолога, вахтовый метод работы или продолжительная зима имеют к этим тенденциям наименьшее отношение.

