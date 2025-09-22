Хотел купить двигатель для авто: россиянин перевел мошеннику 190 тыс. руб.

Житель Самарской области предполагал, что общается с продавцом двигателя для автомобиля. Он перевел мошеннику 190 тыс. руб., сообщил sovainfo.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По информации издания, мужчина регулярно мониторил объявления в Сети. Он искал контрактный двигатель, но подходящих вариантов не было. Одно из предложений привлекло внимание самарца. Продавец написал, что отправит деталь. Однако он сообщил, что хотел бы подстраховаться. Мужчина попросил перевести аванс. Покупатель выполнил требование. Сумму в размере более 190 тыс. руб. перевел на две разные банковские карточки.

По данным издания, после получения денег якобы продавец перестал отвечать на сообщения. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов призвали к бдительности. При совершении покупок в интернете стоит внимательно ознакомиться с легальностью данной процедуры. Особео внимание рекомендовано проявить, когда человек намерен осуществить крупную покупку.

