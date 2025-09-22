Как аферисты используют цифровой след для обмана друзей и родственников

Министерство внутренних дел России предупредило, что цифровой след человека может оказаться в распоряжении мошенников даже при минимальной активности в интернете. Об этом говорится в материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным МВД, отсутствие публикаций в социальных сетях не означает полной защиты личной информации. Сегодня цифровой след формируется не только через соцсети, но и при любом онлайн-заказе или регистрации на сайтах. Даже разовое оформление доставки еды может стать источником утечки данных.

В материалах уточняется, что злоумышленники могут использовать полученные сведения для манипуляций и обмана ближайшего окружения жертвы. Для мошенников ценны сведения о каждом человеке — именно поэтому любой аккаунт на теневых рынках имеет определенную стоимость.

Специалисты подчеркивают: чем больше цифровых следов оставляет пользователь, тем выше вероятность того, что данные попадут в руки аферистов.

Ранее МВД предупредило о росте вовлечения молодежи в криминал через интернет.