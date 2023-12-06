Хотел отомстить соседке: В суд направили материалы дела о поджоге общежития в Невинномысске

Сотрудники правоохранительных органов закончили сбор материалов по делу о поджоге здания общежития в Невинномысске. Материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщает newstracker.ru .

Подозреваемый - это житель этого же общежития. Он постоянно ссорился с одной из соседок. В один из дней эмоции переполнили его. Мужчина решил отомстить. Он поджег часть коридора возле двери комнаты конфликтной (по его мнению) соседки. Ситуация вышла из-под контроля, потому что пламя начало быстро распространяться по коридору.

Сначала поджигатель пробовал ликвидировать возгорание. Когда понял, что ему не справиться, начал стучать в двери комнат. Он предупредил, что пожар и надо эвакуироваться. В итоге коридор все же частично выгорел. Сумма ущерба - 900 тысяч рублей. Имущество соседки также пострадало.

Мужчина сразу признался, что он виноват в пожаре. Его доставили в отделение полиции. Возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Нефтекамске 58-летняя жительница предстанет перед судом. Она решила отомстить и сообщила о минировании здании местной школы