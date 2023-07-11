Хотел оздоровиться, а отравился газом: скандал в фитнес-центре Оренбурга набирает обороты

Ранее издание информировало, что несколько посетителей фитнес-центра попали в больницу с симптомами отравления. Роспотребнадзор провел проверку. Выяснилось, что люди получили острое отравление вследствие завышенного содержания хлора в воде бассейна в фитнес-центре «Лайм-фитнес». Четверо посетителей центра госпитализировали. Одному пострадавшему стационарное лечение не понадобилось.

В настоящее время работа бассейна приостановлена на 30 суток. Впереди собственникам фитнес-центра предстоит стать участниками судебного процесса. В течение месяца приставы будут регулярно приходить с проверками с целью убедиться, что бассейном никто не пользуется. Пломбы установлены не только при входе, но и на насосах. В противном случае административное правонарушение перейдет в статус уголовного.