«Хотел продолжить»: 62-летний россиянин не сдержал гнева после отказа дочери и схватился за нож

В Нелидове 62-летний местный житель подозревается в ранении своей дочери из-за ее отказать налить выпивку, сообщил телеграм-канал Управления МВД России по Тверской области.

По данным ведомства, конфликт между родственниками возник вечером. 62-летний россиянин хотел продолжить распивать спиртные напитки, но дочь была против. 31-летняя горожанка отказалась наливать алкоголь. Предположительно, мужчина был разражен таким поведением. Он схватил кухонный нож и поранил девушке лицо.

По информации ведомства, потерпевшей оказали медицинскую помощь после ее обращения в больницу. После женщина проинформировала об инциденте сотрудников правоохранительных органов.

«Следственным подразделением МО МВД России "Нелидовский" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" в отношении 62-летнего местного жителя», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, подозреваемый признался в содеянном. В настоящее время фигурант находится под обязательством о явке. Он связал свой поступок с алкогольным опьянением. Россиянину грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пьяный подросток избил тетю и угнал семейный автомобиль в Удмуртии.