Хотел убить семью: следователи выяснили причину взрыва в многоэтажном доме в Ступино

Следователи закончили расследование по делу о взрыве в многоэтажном доме в Ступино, который произошел в апреле 2022 года. Один из жителей сымитировал взрыв газа, чтобы убить жену и детей. Кроме членов его семьи, еще погибло трое жителей дома, сообщает newizv.ru .

Взрыв газа в многоэтажном доме в Ступино не был случайностью. Мужчина хотел убит жену и детей, поэтому решил инсценировать несчастный случай. К убийству готовился заранее. Вентиляционный канал закрыл одеялом, а конфорки газовой плиты открыл. Чтобы уберечься, спрятался в ванной комнате и ожидал взрыва.

План мужчины сработал. Произошел взрыв. Погибла жена и двое детей. Также погибло еще двое взрослых и один ребенок, которые проживали в многоэтажном доме. Полностью обрушился пролет здания. Сумма ущерба оценена в 588 миллионов рублей.

Во время расследователя житель Ступино постоянно менял показания и выдвигал новые версии. Следователям каждый раз приходилось проверять информацию, чтобы доказать или опровергнуть. В итоге провели 40 экспертиз и опросили 300 свидетелей. Дело с большой доказательной базой передано в суд.