Абьюз под видом романтики: психиатр раскрыла правду о дорогих подарках незнакомцев

Миллион алых роз — это звучит как строчка из знаменитой песни, но в реальности обошлось поклоннику в 70 млн рублей. Неизвестный романтик выложил цветы прямо в жилом комплексе в Раменках, надеясь поразить возлюбленную. Однако девушка от презента отказалась. Причина, мягко говоря, неожиданная: ей не понравился цвет. Розы пришлось грузить обратно и увозить. Этот почти анекдотичный случай, который обсуждает « Вечерняя Москва », на самом деле поднимает совершенно серьезный вопрос: могут ли слишком дорогие подарки на старте отношений быть не проявлением любви, а тревожным сигналом? И как правильно отказать настойчивому поклоннику, который уверен, что деньги решают все?

По словам психиатра Елизаветы Жестковой, такие жесты в начале отношений чаще всего делают мужчины с особенностями личности. Речь о психопатах, тиранах, абьюзерах и социопатах. Их логика проста: они не хотят эмоционально вкладываться в отношения и долго завоевывать доверие. Им нужно «все и сразу», причем с минимальными усилиями. Дорогой подарок — это не любовь, а инструмент. Женщина, принявшая его, по их расчетам, теперь должна: ответить вниманием, быть благодарной, а в перспективе — соглашаться на все, что попросят. Сначала щедрость и доброта, затем условия и полный контроль. Классическая схема абьюза, завернутая в фольгу и бант.

Отсюда же и трудность с отказом. Жесткова предупреждает: самый безопасный способ — вообще не контактировать с такими мужчинами. Потому что любая реакция, даже жесткий отказ, будет истолкована как продолжение игры. «Она пишет, что не хочет общаться, — значит, еще как хочет, просто кокетничает». Поэтому лучшая стратегия — молчаливое игнорирование, а не объяснения.

По ее мнению, не любой дорогой подарок — красный флаг. Так, существуют и по-настоящему щедрые мужчины, которые дарят от души и ничего не требуют взамен. Просто сейчас такие истории — большая редкость. И когда они случаются, они остаются теплым воспоминанием, которым хочется поделиться с подругами. Но миллион роз за 70 млн в самом начале отношений - это не про любовь, а про будущую клетку. И девушка, отказавшаяся из-за «не того цвета», интуитивно поступила абсолютно правильно — даже если причина и звучала странно.

