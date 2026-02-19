Хотел выпить бесплатно: 18‑летний житель поселка попался на краже элитного алкоголя в Кемерове

Житель поселка Юргинский пытался украсть из супермаркета в Кемерове бутылку крепкого элитного алкоголя, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В пресс-службе Росгвардии Кузбасса проинформировали о задержании 18-летнего нарушителя.

По информации ведомства, молодой человек собирался совершить кражу в дневное время суток. Он выбрал бутылку алкогольной продукции и незаметно положил ее в сумку. Житель поселка пытался выйти из магазина, не оплатив товар. Сотрудники магазина своевременно заметили злоумышленника и вызвали наряд Росгвардии.

«Сотрудники Росгвардии передали задержанного для дальнейшего разбирательства в органы внутренних дел», — указано в сообщении ведомства.

В Росгвардии отметили, что современные технологии, которыми оснащены крупные торговые сети, способны в автоматическом режиме распознавать попытки совершения противоправных действий. Это практически исключает вероятность того, что нарушитель останется незамеченным, и неизбежно ведет к привлечению к ответственности. Важно понимать, что любое хищение, даже если оно не было доведено до конца, считается противоправным деянием и может повлечь за собой наказание, вплоть до уголовного.

