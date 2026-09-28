Хотела стать врачом, ушла в медсестры: суд взыскать с россиянки стоимость целевого обучения

Жительнице города Советский в ХМАО придется выплатить крупную сумму в пользу департамента образования и науки ХМАО-Югры. Соответствующее решение вынес суд автономного округа. Основанием для разбирательства стало неисполнение условий целевого договора: студентка не выполнила обязательства, которые взяла на себя при получении направления на обучение, сообщил muksun.fm.

По данным издания, история началась в 2024 году. Тогда девушка подписала соглашение с медицинским учреждением. По условиям целевой квоты она должна была освоить программу «Лечебное дело» за счет средств округа. Второй частью договора было обязательство отработать по специальности после завершения обучения. Такой механизм используется для подготовки кадров, в которых нуждается регион: бюджет оплачивает учебу, а выпускник затем возвращается работать в местную систему здравоохранения.

По информации издания, в марте 2025 года планы студентки изменились. Она решила сменить траекторию подготовки и перевелась на факультет среднего медицинского профессионального образования. Это означало отказ от программы высшего образования, на которую выдавалось направление. В результате обязательства по целевому договору оказались нарушены. Программа высшего образования так и не была завершена. Именно эти обстоятельства и стали причиной судебного иска со стороны департамента.

Суд встал на сторону ведомства и постановил взыскать с жительницы Советского существенную денежную сумму. Такой исход — не редкость для дел о целевом обучении: если студент не отрабатывает положенный срок или прерывает учебу по собственной инициативе, он обязан вернуть потраченные бюджетом средства.

«Суд, оценив представленные доказательства, пришел к выводу о наличии правовых оснований для взыскания штрафа, предусмотренного договором, и удовлетворил исковые требования в полном объеме. С ответчицы взыскан штраф в размере 306 138 руб. 45 копеек. Заочное решение не вступило в законную силу и может быть отменено либо обжаловано», — рассказали в Судах Югры.

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