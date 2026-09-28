В Подмосковье на дорогах в 11 округах провели ремонт ограждений

На прошлой неделе специалисты Мосавтодора отремонтировали пешеходные, тросовые и барьерные ограждения на 13 региональных дорогах в 11 округах Подмосковья, работы провели в целях повышения безопасности участников дорожного движения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Московской в Можайске, Туполевском шоссе в Жуковском, улице Ленина в Лобне, Донинском шоссе в Раменском, улице М.К. Тихонравова в Королеве, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном. Кроме того, ремонт ограждений провели на улице Московской во Фрязине, Западном объезде Сергиева Посада, улице Ленина в поселке городского типа Обухово Богородского округа, улице Карла Маркса в поселке городского типа Красково под Люберцами. В Ступино их обновили на улице Богородицкой в селе Иван-Теремец, в селе Старая Кашира и у СНТ Солнечное.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.