Чем меньше собака, тем увереннее хозяин? Историк пересмотрел старые стереотипы о мужественности

Маленькие собаки, которых долго считали скорее «женским аксессуаром», сегодня могут восприниматься как признак уверенности мужчины в собственной мужественности, пишет Daily Mail. Такое мнение высказывает британский историк Стефани Ховард-Смит.

По ее словам, раньше мужчины чаще выбирали крупных и мощных собак — немецких овчарок, ротвейлеров или доберманов, поскольку такие породы ассоциировались с силой и защитой. Сейчас мужчина, который спокойно появляется на публике с чихуахуа, таксой или другой миниатюрной собакой, может демонстрировать, что ему не нужно подтверждать свой статус размером питомца.

В качестве примеров Ховард-Смит приводит голливудского актера Дуэйна Джонсона с французскими бульдогами, киноактера Орландо Блума с миниатюрным пуделем и короля Карла III, известного любовью к джек-рассел-терьерам. По ее версии, маленькие собаки также чаще провоцируют у владельцев заботливое поведение, которое раньше ошибочно считалось преимущественно женской чертой.

Историк вспоминает и Уинстона Черчилля. Хотя его публичный образ прочно связан с бульдогом, дома политик много лет держал мопсов и миниатюрных пуделей. Он даже использовал прозвище «Pug» (англ. «мопс») в переписке с женой Клементиной.

Однако речь идет не о научном доказательстве того, что размер собаки показывает уровень мужественности. Это историко-культурная интерпретация того, как меняются стереотипы о мужчинах и домашних животных.