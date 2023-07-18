Хотели спасти девочку, а вернули к жизни мужчину: медики Удмуртии рассказали о буднях

Бригада детских реаниматологов РДКБ Удмуртии перевозила девочку, подключенную к ИВЛ, из Ижевска в Москву. На обратном пути медики стали свидетелями ДТП и спасли жизнь пострадавшему, который находился в критическом состоянии, сообщает udm-info.ru .

О случае, когда за один выезд бригада медиков смогла спасти одновременно двух людей в разных городах, рассказали в социальных сетях. Реанимационная бригада Республиканской детской клинической больницы Удмуртии доставила девочку в московскую больницу для продолжения лечения, а на обратном пути стали свидетелями ДТП. Инцидент произошел вблизи города Мамадыш. Мужчину сбил автомобиль, и он лежал на дороге, истекая кровью.

Пострадавший был в критическом состоянии, без сознания. Открылось обильное кровотечение. Ближайшей клиникой, которая находилась вдоль дороги, оказалась Елабужская центральная районная больница. Она находится в 100 километрах от места ДТП. За этот небольшой промежуток времени медики вывели мужчину из критического состояния в стабильное.

В больнице мужчину прооперировали. Состояние на данный момент – стабильное.