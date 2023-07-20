Хотели запретить, а лишь распиарили: Скандал с секс-вечеринкой в Пермском крае

С 2015 года в Перме проводят кинк-фестивали – это вечеринки, на которых допускается открытое сексуальное поведение. Общественное движение, родители молодых людей и СК выступили против проведения подобного мероприятия под названием «Совершенно Летняя Вечеринка» в нынешнем году, чем только распиарили такой формат отдыха, сообщает properm.ru .

«Зона для объятий, знакомства, конкурсы, танцы, эротические фанты, правда или действие и много секса», - организаторы вечеринки рассказывают посетителям, что их ждет

Сначала тревогу подняли родители молодых людей, которые считают, что подобные вечеринки развращают молодежь, приводят к аморальному образу жизни. Участники общественного движения «Зов Народа» поддержали инициативу. Они обратились к СК и лично главе Александру Бастрыкину с целью запретить подобное развращение молодежи. Активисты опубликовали негативный комментарий, разместив прямую ссылку на фестиваль.

«Как в период специальной военной операции, во время того, когда Россия отстаивает традиционные ценности, в Перми организаторы фестиваля для извращенцев ведут противный России курс, подрывая нравственные основы страны», - отмечают участники общественного движения «Зов Народа»

О подобных мероприятиях знало небольшое количество людей, поэтому такой пост лишь стал бесплатной рекламой. Организаторы фестиваля отметили, что никак не нарушают законодательство РФ и однозначно не пропагандируют ЛГБТ. Фестивали всегда проходят в закрытом формате при соблюдении строгого фейс-контроля. Не каждый желающий может попасть на вечеринку.

«Реакции и комментариев от силовых структур не было. Давления ни сейчас, ни ранее не было»_ прокомментировали организаторы вечеринки

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов также осудил проведение подобных мероприятий.