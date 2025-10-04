«Хотелось отвести от телевизора глаза»: Меньшова рассказала о невыносимом стыде за Ельцина

Российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова в интервью проекту Metametrica рассказала, что неоднократно испытывала стыд из-за поведения президента России Бориса Ельцина на важных мероприятиях, в том числе и международного уровня, сообщила «Лента.ру».

По информации издания, интервью вышло на одной из видеоплатформ. Ведущая вспомнила, как по телевизору показывали визит Ельцина в Германию. Юлия Меньшова видела этот фрагмент. Первый президент, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дирижировал оркестром. Актриса считает, что поведение политика настолько высокого уровня — это презентация всей страны и народа.

«Хотелось отвести от телевизора глаза, потому что было понятно, что он нас презентует. Это было просто удушающее чувство стыда», — вспомнила она.

Юлия Меньшова вспомнила еще один случай, когда она испытывала стыд. Первый российский президент отправился с рабочим визитом в США. Тогда его принимал президент Билл Клинтон. Американский лидер похлопывал по плечу коллегу из РФ и смеялся.

«Тоже было ужасно», — отметила ведущая.

