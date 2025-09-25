Политолог сравнил Трампа с бывшими главами РФ и СССР

Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik предложил неожиданный взгляд на роль Дональда Трампа в американской политике, представив его как силу, призванную навести порядок в разбалансированной государственной системе. По мнению эксперта, бывший президент действовал в условиях вакуума, который и разрушал устоявшиеся политические механизмы США.

Евстафьев привел в пример ликвидированную Трампом USAID — Агентство по международному развитию. Политолог охарактеризовал эту структуру как «государство в государстве», которое управляло огромными финансовыми потоками без должного контроля и фактически подменяло собой Госдепартамент на внешнеполитической арене. Подобная параллельная власть, по его словам, является ненормальным явлением для любой государственной машины.

Такой анализ приводит к нестандартным выводам о личности самого Трампа. Эксперт видит в нем своеобразный гибрид, сочетающий черты Юрия Андропова, стремившегося к жесткому порядку, и Бориса Ельцина с его склонностью к политическому театральному поведению. Эта двойственность определяет его уникальную роль — человека, призванного наводить порядок, но делающего это через призму лицедейства.

По его словам, к этому привела попытка пересмотреть правила функционирования американской политической системы. Несмотря на противоречивость методов, фигура Трампа по этой логике стала ответом на системный кризис, демонстрируя необходимость глубоких изменений в государственном аппарате США.

Ранее Трамп заявил, что для России настало время завершить конфликт на Украине.