«Хотя бы руку ему будут жать»: депутат ГД предложил отправить Егора Крида на СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Абзац» рассказал , что готов лично отвезти певца Егора Крида в зону СВО для выполнения там боевых заданий.

По информации издания, артист ранее рассказал, что на фоне СВО у него начались панические атаки. Певец обычно не отвечает на вопросы, что указано в его военном билете, служил ли артист. В открытом доступе такой информации также нет.

Депутат Милонов предложил артисту отправиться на СВО. Он готов лично помочь певцу добраться до батальона. Депутат предположил, что артист мог бы получить боевую подготовку, чтобы со временем пополнить ряды штурмовиков. По мнению собеседника, подобные меры помогут Криду справиться с внутренними страхами. Кроме того, он сможет доказать, что является настоящим мужчиной.

«Когда он (певец. — Прим. ред.) оттуда вернется – ему будет спокойно. Хотя бы руку ему будут жать», — диалоге с «Абзацем» высказал мнение депутат Госдумы Виталий Милонов.

По информации издания, после объявления о проведении спецоперации музыкант сначала осудил инициативу. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети. Артист принял решение уехать в Дубай, где пробыл некоторое время. После разочарования в стране он вернулся в Россию. Пост с критикой был уже удален. В настоящее время певец продолжил концертную деятельность в РФ. С аудиторией часто общается во время стримов.

