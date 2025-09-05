Мизулина пообещала поставить в «неудобное положение» защитников Егора Крида: какое наказание готовит глава ЛБИ

Екатерина Мизулина в рамках информационной войны с Егором Кридом опубликовала пост, в котором заявила, что у нее есть «вишенка на торте», которая поставит многих «защитников» исполнителя в «крайне неудобное положение». О чем может идти речь и что грозит тем, кто вступился за певцы, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт юридической компании Право-Сити Матвей Елисеев.

По словам юриста, Екатерина Мизулина, выступая в качестве главы «Лиги безопасного интернета», являющейся некоммерческой организацией, а не государственным органом, обладает правами любого гражданина и общественного деятеля.

«Ее действия в данном случае будут лежать в плоскости гражданского общества и обращения в государственные органы. Она не обладает властными полномочиями самостоятельно кого-либо наказывать. Следовательно, она может обратиться в правоохранительные и контролирующие органы. Это основной инструмент. Может направить официальные заявления в Роскомнадзор, прокуратуру и МВД», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ t.me/ekaterina_mizulina ]

При этом, продолжил Елисеев, само по себе действие — поцелуй на сцене — не является прямым правонарушением по российскому законодательству.

«Оно не подпадает под нормы Уголовного кодекса по статье «Развратные действия», так как она требует установления цели совершения развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, что здесь доказать практически невозможно. Ключевой вопрос — это соответствие возрастной маркировки», — добавил юрист.

Будет ли признан поцелуй на сцене нарушением, зависит от контекста и длительности. Единичный, не страстный поцелуй с большой долей вероятности не будет расценен как нарушение.

«Если же действие носило откровенно эротический, имитирующий половой акт характер и было продолжительным, Роскомнадзор может усмотреть здесь нарушение — отнесение информации к категории «16+», где допускается оправданное ее жанром и сюжетом эпизодическое изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, не носящее оскорбительного характера. Это основание для административной ответственности», — подчеркнул эксперт.

Для организатора концерта возможно наказание по статье о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Санкция для юридических лиц — штраф от 50 до 100 тыс. рублей с возможностью конфискации предмета административного правонарушения.

Фото: [ istockphoto.com/blinow61 ]

«Также санкция может быть избрана по статье о нарушении порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации. Данная норма предоставляет Мизулиной более весомое правовое основание для инициации проверки, чем статья о защите детей. Она является более «профильной» для публичных зрелищных мероприятий и предусматривает более серьезные штрафы, в том числе и для персональной ответственности должностных лиц», — подчеркнул Елисеев.

Однако, как и в первом случае, ключевым и единственным вопросом остается правовая оценка содержания. Роскомнадзору и суду (в случае обжалования) предстоит дать ответ на главный вопрос: является ли демонстрация поцелуя на сцене настолько несоответствующей категории «12+», чтобы это считалось административным правонарушением?

«Это оценочная категория, и исход проверки будет зависеть от конкретных деталей, контекста и продолжительности эпизода. Юридические основания для инициации проверки у Мизулиной есть, но вот результат этой проверки абсолютно не предопределен и может быть оспорен в суде», — подытожил юрист.

Привлечь к ответственности лиц, поддержавших Егора Крида, для Мизулиной будет еще сложнее, так как высказывание мнения в поддержку другого лица является реализацией конституционного права на свободу мысли и слова.

«Наказания за саму поддержку не существует. Критиковать общественную деятельницу, высказывать иную точку зрения — это абсолютно законно. Ответственность может наступить не за факт поддержки, а за сопутствующие нарушения в этих публикациях. Например: распространение недостоверной информации о частном лице (Мизулиной), порочащей ее честь, достоинство и деловую репутацию, высказывания в ее адрес, унижающую ее человеческое достоинство, а также призывы к нарушению закона или неповиновению власти. Но в данном контексте это маловероятно», — заключил эксперт.

Ранее за Егора Крида заступились в Госдуме, назвав действия Мизулиной попыткой повлиять на конкурента.