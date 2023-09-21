Хозяин дома выстрелил в друга из-за того, что он задержался в гостях: суд вынес вердикт

Житель Артемовского был приговорен к году лишения свободы за то, что стрелял в своего гостя, который не хотел уезжать домой, сообщает tagilcity.ru .

Инцидент произошел в июне прошлого года. К семье Александра пришли гости, в числе которых был потерпевший Юрий. Сначала все весело проводили время. Потом гости постепенно начали расходиться домой, но Юрий продолжать сидеть за столом.

Было очевидно, что Юрий выпил больше спиртного, чем того стоило делать. Хозяева дома сначала намекали, что гостю пора возвращаться в свое жилище. Позже Александр с супругой решили вызвать Юрию такси. Конфликт начал усугубляться. Юрий накинулся на Александра и начал душить. Жена сумела разнять мужчин.

Тогда Александр принес ружье. Сделал несколько предупреждающих выстрелов, после чего направил оружие в стороны Юрия. Александр ранил гостя в бедро, но сам вызвал скорую и полицию.

Юрию сделали множество операций, в частности, пересаживали кожу. Суд постановил, что хозяин дома должен выплатить потерпевшему гостю компенсацию в размере 803 996 рублей.