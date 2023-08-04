Хозяйка бойцовской собаки отказалась выплачивать моральный ущерб покусанной женщине

Жительница Набережных Челнов в рамках компенсации за моральный ущерб получит 20 тысяч рублей, пишет интернет-портал KazanFirst . Уголовное дело по факту укуса собакой крупной бойцовской породы возбуждено не было из-за отсутствия факта преступления. Но женщина обратилась в суд и выиграла дело.

Инцидент произошел на территории одного из дворов в городе. На женщину напала собака большой бойцовской породы. Животное вцепилось зубами в бедро и не разнимало челюсть. Женщина была вынуждена обратиться в местную больницу. Ей назначили курс лечения, провели прививочную кампанию. Лечение заняло длительное время.

После того, как в полиции женщине отказали в возбуждении дела, она подала иск в суд. Потерпевшая рассказала, что в настоящее время страдает от кинофобии. Ее мучили боли длительное время. Нападение нанесло урон психическому состоянию. Суд постановил владельцам собаки выплатить женщине компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Собственница животного отказывалась решить проблему в добровольном порядке.