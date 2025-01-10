«Хозяйские они»: пенсионерка из Татарстана рассказала о нападении собак

Пенсионерка из Татарстана рассказала о нападении собак, после которого она оказалась в больнице с множественными укушенными ранами головы, правой руки и правой ноги, сообщил inkazan.ru.

Информация о нападении на 75-летнюю жительницу появилась в соцсетях. Inkazan обратился в пресс-службу республиканского министерства здравоохранения, где подтвердили факт нападения собак. Женщине оказали медицинскую помощь. Специалисты оценивают ее состояние как удовлетворительное. Они продолжают наблюдение за пациенткой.

В пресс-службе администрации Зеленодольского района республики поделились данными, которые предоставила пострадавшая. По словам женщины, собаки беспричинно и неожиданно накинулись на нее, повалив на землю. Женщина упала в лужу и пыталась достать электрошокер.

«Этих черных собак я знаю, они не первый раз кидаются. Хозяйские они», — поделилась пенсионерка.

По данным издания, женщину спасли прохожие. Они и вызвали скорую. В микрорайон, где произошло нападение, выехали специалисты. Жители рассказали им, что собаки практически каждый день нападают на людей. Они считают, что агрессию проявляют питомцы одной жительницы поселка. Представители района связались с владелицей собак. По факту нападения на пенсионерку возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полиция организовала проверку в связи с нападением агрессивных собак на жителей Химок.