HR-эксперт рассказала, почему молодежь увольняется в первые месяцы работы

HR-эксперт Кристина Коркина рассказала, что современная молодежь трудоустраивается с большими ожиданиями без наличия необходимых практических навыков. Молодые люди надеются на высокую заработную плату, гибкий график работы и быстрый карьерный рост, сообщил nashgorod.ru.

По мнению эксперта, у работодателей совершенно другие ожидания. В итоге между молодыми сотрудниками и руководителем происходит конфликт. HR-эксперт считает, что главная причина недопонимания заключается в различии между реальным миром и виртуальным. Молодые люди интересуются жизнью блогеров, у которых другие ценности.

По мнению Коркиной, работодателям необходимо понять, что настало время перемен. Молодые люди заинтересованы в приятной атмосфере на рабочем месте. В настоящее время корпоративная культура развита не в каждом городе России.

«Практика показывает, что для большинства молодых специалистов ключевыми факторами при выборе работы являются не только зарплата, но и атмосфера в коллективе, наличие наставника, гибкость условий и возможность развития», — рассказала социолог Наталья Девлешова.

Кристина Коркина высказала мнение, что для решения проблемы в городах должны создаваться специализированные платформы. Важно, чтобы работодатели и студенты регулярно встречались и делились ожиданиями от сотрудничества друг с другом в будущем.

«Общая цифровая база с актуальными предложениями стажировок, созданная при участии городских властей, поможет обеим сторонам быстрее находить друг друга и формировать устойчивые профессиональные связи», — предлагает Коркина.

HR-эксперт высказала мнение, что не стоит обвинять молодых людей в лености, а руководителей в жесткости. Обеим сторонам важно понять, что пришло время трансформаций. Реализовывать ряд изменений важно на городском уровне.

Ранее сообщалось, что президент Путин разрешил привлекать детей с 14 лет к работе в выходные дни во время летних каникул.