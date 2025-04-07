Путин разрешил привлекать подростков к работе в определенные дни и времена года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому работодателям предоставлена возможность привлекать к работе детей в возрасте от 14 до 18 лет. Условие — работать можно в выходные и нерабочие праздничные дни в период летних каникул. Ознакомиться с документом предложено на официальном портале правовой информации.

В законе указано, что в возрасте от 15 лет несовершеннолетние должны самостоятельно написать заявление. В нем необходимо указать, что они решили работать добровольно. Важно убедиться, что давления со стороны не было. Для соискателей работы с 14 лет аналогичное заявление пишут родители ребенка или его официальные представители. Нововведения вступят в силу с 1 сентября.

В документе отмечено, что контролировать трудоустройство будут органы службы занятости населения или же отряды, например, студенческие. Важное условие — все структуры должны быть государственными. Ранее подростки имели право работать при условии, если выбрали творческую деятельность. Например, они могли оказывать помощь при съемках фильмов. Разрешалось также участвовать в театральных постановках.

Ранее HR-специалист Лоикова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», в каких сферах подростки могут попробовать себя летом.