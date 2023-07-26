Храм и спортзал в землянке: военные из Омского района обустраиваются в зоне СВО

Геннадий Долматов провел встречу с членами семей военных, которые в настоящее время выполняют задачи в зоне спецоперации. Политик узнал, не нужна ли помощь родственникам и передал небольшие сувениры от бойцов. Глава Омского района рассказал, как обстановка в зоне СВО. Об этом он знает многое, потому что в июле сопровождал гуманитарный груз из Омского района в Луганск. В трех фурах было все, что необходимо военным: адресные посылки от родственников, генераторы, маскировочные сети, одежда, продукты.

В зоне СВО Геннадий Долматов посетил храм, которые российские защитники обустроили в землянке. Военные 234 полка показали, как проводят тренировки в созданном ими же спортивном зале. Омичи обучаются управлению дронов и продолжают обустраиваться на новых позициях. Военным есть с кого брать пример. Командир казачьего батальона «Сибирь» получил звание Героя России за героический прорыв обороны ВСУ в районе Артемовска (Бахмута).