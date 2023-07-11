Хранение урожая и оптимальное время сбора: фермеры Удмуртии делятся секретами

В Удмуртии снежные зимы и жаркие лета, что положительно отражается на развитии сельского хозяйства, сообщает udm-info.ru . Фермеры региона поделились рекомендациями, как добиться качественного урожая, и как сохранить его на длительное время.

Территориальная расположенность имеет большое значение. Однако для более обильного урожая фермеры Удмуртии советуют осуществлять посев и сбор любых культур исходя из рекомендаций лунного календаря.

Для длительного хранения овощей, фруктов и семян важно подготовить погреб. Люди, которые думают, что «подвал» и «погреб» - это слова-синонимы, ошибаются. Погреб - отдельно стоящее здание на участке, которое требует определенного ухода: обеззараживания, проветривания и просушивания. Важно следить за температурой в помещении.