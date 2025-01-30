Художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» подала иск к Центробанку

Художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» Франческа Ярбусова подала иск в Мещанский районный суд Москвы о нарушении авторских прав из-за нанесения на монеты персонажей мультипликационного фильма, указано в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно данным канала, в роли ответчика выступает Центробанк. По мнению истца, Центральный Банк РФ не имел права без ее разрешения выпускать в обращение эксклюзивные монеты «Ежик в тумане». Художник считает, что ее авторские права были нарушены. По ее мнению, банк необоснованно использовал результат интеллектуальной деятельности.

«В настоящее время вопрос о принятии иска к производству Мещанского районного суда города Москвы не решен», — указано в сообщении.

РБК, ознакомившись с данной информацией, обратился за комментарием к ответчику. В ведомстве сообщили, что Центробанк заключал договор с «Союзмультфильмом». Отметим, что монеты были представлены в рамках серии «Российская (советская) мультипликация». В Банке России заявили, что по договору третьи лица не имеют права предъявлять претензии относительно нарушения авторских прав.

Издание отметило, что монеты появились осенью. На них изображен главный персонаж мультфильма, который держит котомку. Номиналы монет — 3 руб. и 25 руб. В серию также вошли монеты с изображением других мультипликационных героев, известных советским и современным зрителям. В пресс-службе «Союзмультфильма» агентству сообщили о наличии прав у студии распоряжаться персонажами.

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