Hürriyet: Для вступления в ЕС Турция пересмотрит правила выдачи гражданства иностранцам

Иммиграционная политика Турции волнует Евросоюз больше всего. Чтобы страна могла стать членом альянса, ей необходимо ужесточить правила получения гражданства иностранцам. В Стамбуле намерены серьезно заняться этим вопросом. У ЕС вызывает беспокойство тот факт, что многие люди получают турецкое гражданство, а затем на законных основаниях передвигаются по территории Евросоюза. Особенную настороженность вызывают сирийцы, ищущие политического убежища. Это негативно сказывается на миграции населения в ЕС.

По данным издания в настоящее время в Турции проводят различные исследования, по итогам которых будут приняты изменения в законодательстве. В Евросоюзе настаивают на том, что Турция должна защищать свои границы. В противном случае это негативно отразится на защищенности границ ЕС. Со своей стороны члены альянса будут также проводить работу, чтобы снизить прибывающий поток мигрантов.