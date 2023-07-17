Президент Украины опубликовал пост в социальной сети, в котором рассказал о важности добиться главной цели – принудить военных РФ покинуть территорию Украины. Пользователи социальной сети негативно отреагировали на намерения Владимира Зеленского.

«Хватит идти на поводу у США», - пишет один из пользователей социальной сети Twitter

Агентство «РИА Новости» проанализировало комментарии пользователей под постом Владимира Зеленского, которые преимущественно в негативной тональности оценивают заявление представителя украинской власти. Люди уверены, что Зеленский выполняет указания США и не думает о том, что действительно важно для его государства и населения. Именно призыв НАТО вступить в альянс и стал толчком для вооруженного конфликта, который втянул многие страны Запада.

«Лучше уже сейчас начинать переговоры, иначе потом будет уже поздно», - пишет пользователь

Один из пользователей уверен, что если бы Украина с самого начала выполняла Минские договоренности, то можно было бы решить все мирным путем. Другой же обратился с призывом скорее завершать конфликт, который с каждым днем будет лишь усугубляться.