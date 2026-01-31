«Хватит на новый iPhone 17 Pro»: сколько можно заработать на расчистке машин от снега в Москве

За две недели снегопада в Москве местные школьники и студенты заработали около 100 тыс. руб., сообщили «Актуальные новости» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации канала, в Сети появились предложения по очистке автомобиля от снега в Москве. Их авторами преимущественно выступают школьники, студенты и фрилансеры. Стоимость услуги зависит от сложности работы.

В январе снегопад длился две недели. В этот период стоимость услуги выросла. Раньше школьники и студенты готовы были взять за работу 500 руб., но во время снегопада стоимость поднялась до 2-3 тыс. руб. Если автомобиль покрылся людом или же рядом проезжал трактор, который оставил после себя углубление в снегу, стоимость услуги возрастает до 5 тыс. руб. Срочные вызовы также оплачиваются дороже.

По информации канала, услуга пользуется высоким спросом. Водители готовы платить, чтобы им оказали помощь. Контакты старательных ребят передают знакомым или оставляют в домовых чатах.

«Если в снегопад (а он длился в январе 14 дней) брать два-три заказа в сутки, то можно получить от 100 тыс. руб. и до бесконечности. Как раз хватит на новый 17 Pro — и не надо экономить на обедах», — отмечено в сообщении телеграм-канала.

