«Хвостатый Шумахер» против «Кота Капота»: какое имя выберут для питомца, пережившего экстремальную поездку в Подмосковье

В Раменском произошла история, которая могла закончиться трагически, но обернулась настоящим чудом и обретением семьи для кота, сообщил REGIONS.

Полосатый кот, решивший отправиться в экстремальное путешествие под капотом автомобиля в сильный мороз, чудом выжил. Его спасение, ставшее результатом слаженных действий водительницы, сотрудников ГИБДД и волонтеров, покорило социальные сети.

Рутинная поездка на работу для жительницы Раменского Ирины превратилась в спасательную операцию, когда она услышала странные звуки из-под капота. К поиску незадачливого пассажира подключились инспектор ДПС и прохожие.

«Все началось с едва уловимого мяуканья. Припарковав машину на работе, я прислушалась — звук шел откуда‑то из недр автомобиля. Открыв капот, никого не обнаружила. Но настойчивое „мяу“ не давало покоя», — рассказала хозяйка автомобиля.

После тщательного осмотра автомобиля «безбилетника» обнаружили. Состояние кота было критическим: он был травмирован, в шоке и с трудом дышал. Несмотря на тяжелые повреждения, ветеринары дали ему шанс. Сейчас кот идет на поправку, проявляет интерес к еде, хотя ему все еще требуется обезболивание и уход. Главное — у него теперь есть новый дом.

«Я приняла твердое решение: после реабилитации кот останется со мной. В доме уже живет три кота и собака», — подытожила Ирина.

Параллельно развернулась дискуссия о выборе имени для новоиспеченного питомца. Коллеги Ирины, впечатленные «гоночным» характером приключения, предложили кличку Шумахер. Однако есть и другой, более ироничный вариант — Кот Капот.

Ранее сообщалось, что правильно переходящего дорогу пса ставят в пример пешеходам в Ногинске.