И рассада не вытянется: лайфхак для дачников, как из фольги сделать отражатель света на подоконнике

Агроном из Подмосковья Леонид Суровцев поделился с REGIONS, как ему удается выращивать на подоконнике сильную и крепкую рассаду.

Эксперт высказал мнение, что некоторые дачники связывают слабую рассаду с подоконника с низким качеством семян. Леонид Суровцев считает, что при отсутствии большого количества света шансов вырастить сильную рассаду нет. Весной ситуация не улучшается. В итоге растения просто вытягиваются вверх, ближе к свету.

«Задача огородника — компенсировать этот дефицит (света. — Прим. ред.) . И один из самых эффективных способов — использовать принцип отражения», — рассказывает агроном Леонид Суровцев.

Идея отличается простотой и эффективностью: необходимо установить вокруг контейнеров с рассадой светоотражающие экраны. Для этой цели отлично подходит обычная кухонная фольга. Ее закрепляют в форме бортиков высотой от 20 до 50 см с трех сторон ящика, обращенных в сторону комнаты.

Глянцевая поверхность начинает функционировать как дополнительный источник освещения, перенаправляя солнечные лучи и отражая их обратно в сторону растений. По мнению эксперта, бортики должны быть выше на 10-15 см верхушки рассады.

«В результате стебли перестают клониться в одну сторону. Они получают свет равномерно со всех сторон, что заставляет их расти прямо, формировать крепкий, толстый стебель и развивать крупные, насыщенно-зеленые листья. Такая рассада называется "жирной" — она полна сил и отлично подготовлена к пересадке», — пояснил эксперт.

Агроном напомнил, что рассада должна получать воздух. Не стоит делать бортики слишком высокими или перекрывать ими рассаду со всех сторон. Важно также помнить о постоянном уходе: увлажнение, пикировка, при необходимости подкормки.

Ранее сообщалось, что садовод Громова назвала высокоурожайный сорт томатов, адаптированный для климата Подмосковья.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к назначениям.