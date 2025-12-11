«И в Москве, и в Ростове говорят одно и то же»: риелтор спрогнозировала ситуацию на рынке недвижимости в 2026 году
Фото: [REGIONS/Наталья Дорофеева]
Ростовский риелтор агентства недвижимости Юлия Добророднова высказала мнение, что ожидать снижения стоимости недвижимости в 2026 году не стоит, сообщила rostovgazeta.ru. Эксперт уверена, что падения цен однозначно не будет в крупных городах, таких как Москва и Ростов-на-Дону.
«Мне и в Москве, и в Ростове говорят одно и то же: падения цен не будет», — рассказала эксперт.
Эксперт высказала мнение, что причина тенденции заключается в ужесточении льготных программ с 1 февраля. С этого времени россиянам запретят использовать материнский капитал для первоначального взноса, вступят в силу новые правила оформления семейной ипотеки. Риелтор заявила также об общем ужесточении условий.
По словам эксперта, на стоимость квартир влияет также рост цен на строительные материалы и необходимое оборудование. Стоимость квадратного метра дорожает из-за роста НДФЛ.
«После Нового года только рост», — резюмировала эксперт.
Эксперт предположила, что россияне перестанут активно приобретать жилье на первичном рынке недвижимости. Цены не снизятся, просто наступит пауза. Клиенты начнут активнее обращать внимание на вторичку, что автоматически приведет к росту цен. Сейчас спрос большой.
«Я звонила по объектам, которые только создаются и должны вводиться в эксплуатацию в 2028 году, — там уже разобраны однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Люди стремятся успеть купить жилье по семейной ипотеке», — рассказала она.
