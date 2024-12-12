ИА Амител: при переработке пластик производит меньше парниковых газов

Журналисты выяснили, что переработка бумажной упаковки определенного типа производит на 39% больше выбросов парниковых газов, чем пластиковая, сообщил amic.ru.

Эксперты опровергли мнение россиян, которые предпочитают бумажную упаковку из-за ее экологичности. По их данным, при фасовке производители используют не только бумагу, но также пленку и фольгу. Например, таким способом изготовлены бумажные стаканчики для кофе и тетрапаки.

В России есть заводы, способные перерабатывать такие отходы, но их немного. Собрать и доставить отходы — трудоемкий процесс, который требует финансирования. В итоге в российских регионах бумажные отходы доставляют на мусорные полигоны.

«В итоге большую часть тетрапака, бумажных стаканчиков в России захоранивают на мусорных полигонах, где они производят на 39% больше выбросов парниковых газов, чем пластиковая упаковка», — сообщил ИА Амител.

Есть сложности и с переработкой картона. Например, человек выбросил упаковку из-под пиццы. Он уверен, что картон не загрязняет окружающую среду и легко перерабатывается. Однако еда часто оставляет жирные следы. Такой картон не подлежит переработке, как и мокрая тара.

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